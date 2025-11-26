Сердечный приступ: легендарный актер и певец Майкл ДеЛано скончался в 83 года

Актер и певец Майкл ДеЛано умер в 83 года в Лас-Вегасе

Легендарный актер и певец Майкл ДеЛано ушел из жизни в возрасте 83 лет в Лас-Вегасе. Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter со ссылкой на жену артиста Джин, передает «Царьград» .

По имеющейся информации, ДеЛано скончался 20 октября в больнице. Супруга подтвердила, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Его музыкальная карьера началась в 1960 году, когда он выступал под псевдонимом Key Larson. Впервые на экране Майкл появился в 1971 году в вестерне «Кэтлоу», где его партнерами были Юл Бриннер и Леонард Нимой.

ДеЛано также запомнился зрителям по роли управляющего казино Уолша в киноленте «Одиннадцать друзей Оушена» и ее сиквеле. Всего в его творческом багаже более 70 работ в кино.

Он прожил в браке 28 лет. У него остались дочь Бри, внуки Майкл и Линкольн, а также внучка Джексон.

