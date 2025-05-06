Съемки фильма «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна начнутся осенью

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Российско-армянский актер, кинорежиссер, сценарист и кинопродюсер Сарик Андреасян заявил, что осенью стартуют съемки фильма «Война и мир» по роману Льва Толстого, сообщает ТАСС .

«Сейчас проходят пробы: мы смотрим, как актеры выглядят в исторических костюмах. Сценарий уже готов, но сами съемки начнутся осенью», — сказал Андреасян.

При этом гендиректор Государственного музея Л. Н. Толстого и праправнук писателя Владимир Толстой отметил, что не проводил консультаций перед работой над кинокартиной.

Андреасян известен по работе над сериалом «Чикатило», а также фильмам «Непрощенный», «Онегин» и «Землетрясение».

Ранее Депутат Госдумы Дмитрий Гусев направил обращение в адрес министра культуры России Ольги Любимовой с предложением пересмотреть целесообразность финансирования проектов режиссера Сарика Андреасяна.