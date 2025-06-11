Семейный этнофестиваль «Креативный Сабантуй» пройдет в Подмосковье 12 июля

Семейный этнический фестиваль «Креативный Сабантуй» пройдет в подмосковных парках Малевича и Раздолье 12 июля. Вход на мероприятие свободный, сообщает PR-служба «Креативного сабантуя».

Фестиваль проводится креативным бюро МОН при поддержке правительства Московской области и правительства Республики Татарстан.

Цель фестиваля: поддержка семейных ценностей и сохранение культурного наследия через общение, творчество и инновации, вдохновляющие участников на погружение в мир традиций и их гармоничное сочетание с современностью.

В рамках фестиваля всем желающим будут предложены различные активности для всех членов семьи: «Чайная поляна» (угощение тонной чак-чака и фирменным чаем); «Главная сцена» (концерты, конкурсы и розыгрыши призов); «Корэш» (зрелищные поединки национальной борьбы); «Семейный квартал» (мастер-классы, анимация и иммерсив для детей) и «Инновации» (погружение в технологии будущего).

Фото - © PR-службы Креативного сабантуя Фото - © PR-службы Креативного сабантуя Фото - © PR-службы Креативного сабантуя Фото - © PR-службы Креативного сабантуя

Кроме того, для гостей праздника будут организованы ярмарка авторских изделий и этнических сувениров, фуд-корт с блюдами народов РФ, спортивные состязания, выставки, творческие встречи и др.

«Россия — страна с уникальным культурным разнообразием, и „Креативный Сабантуй“ стремится продемонстрировать, как традиции могут гармонично сочетаться с инновациями, делая их более доступными и интересными для семейной аудитории, для каждого гостя», — заявил продюсер фестиваля Азат Галямшин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.