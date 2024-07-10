Семейный дуэт «Веста» из Наро-Фоминска стали лауреатами конкурса «Семья России»

Семейный дуэт из Наро-Фоминска стал лауреатом Всероссийского фестиваля семейного художественного творчества «Семья России». Награду получил семейный дуэт «Веста» в составе Андрея и Дарьи Белоножко, отца и дочери. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Художественный руководитель Ирина Кормас. Дуэт занимается во Дворце культуры «Звезда» и исполняет народные песни и песни патриотической тематики.

Всероссийский фестиваль семейного художественного творчества «Семья России» прошел в Самаре с 6 по 9 июля. Он собрал уникальные творческие династии из 24 регионов России. География участников — от Якутии до Калининграда, от Алтая до Карачаево-Черкесии.

Цели фестиваля — популяризация института семьи, стимулирование творческой самореализации, формирование чувства уважения и бережного отношения к культурно-историческому наследию и семейным традициям, поддержка и развитие традиций семейного художественного творчества. Участвовать в конкурсе могут любительские семейные коллективы, которые работают в жанрах народного пения, музыки, декоративно-прикладного искусства в составе от 2 до 8 человек, в возрасте от 7 до 60 лет.

Дворец культуры «Звезда» работает в муниципалитете с 1984 года и за это время стал главным учреждением культуры Наро-Фоминского городского округа. Каждый год там проходит свыше 250 мероприятий, которые посещают порядка 70 тыс. человек. Во Дворце культуры оборудован концертный зал на 630 зрителей, оснащенный современной качественной звуковой и световой аппаратурой. Танцевальный зал дворца позволяет проводить дискотеки и развлекательные шоу-программы на самом высоком уровне. Также здесь регулярно проходят праздничные представления, патриотические и благотворительные акции, фестивали, конкурсы, концертно-зрелищные программы, выступления звезд эстрады, спектакли, цирковые представления, детские праздники и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.