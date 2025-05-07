Селин Дион может выступить на Евровидении спустя 37 лет после победы на конкурсе
Фото - © Erin Nikitchyuk. Собственная работа/Wikipedia.org
Певица Селин Дион может выступить на Евровидении через 37 лет после того, как выиграла на нем. Артистка проводит переговоры о выступлении на конкурсе, который пройдет в ближайшие дни, сообщает Super.
Дион выиграла на Евровидении в 1988 году. Она спела Ne Partez Pas Sans Moi. С тех пор и вплоть до 2024 года Швейцария ни разу не побеждала.
Лишь в том году Евровидение выиграл представитель этой страны. Его звали Nemo.
В 2025 году Евровидение пройдет в Базеле. Певица может появиться в финале конкурса.
Ранее сообщалось, что на Евровидение от Израиля поедет Юваль Рафаэль. Ей удалось выжить во время нападения «Хамаса», которое произошло 7 октября 2023 года.