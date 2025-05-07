Селин Дион может выступить на Евровидении спустя 37 лет после победы на конкурсе

Певица Селин Дион может выступить на Евровидении через 37 лет после того, как выиграла на нем. Артистка проводит переговоры о выступлении на конкурсе, который пройдет в ближайшие дни, сообщает Super .

Дион выиграла на Евровидении в 1988 году. Она спела Ne Partez Pas Sans Moi. С тех пор и вплоть до 2024 года Швейцария ни разу не побеждала.

Лишь в том году Евровидение выиграл представитель этой страны. Его звали Nemo.

В 2025 году Евровидение пройдет в Базеле. Певица может появиться в финале конкурса.

Ранее сообщалось, что на Евровидение от Израиля поедет Юваль Рафаэль. Ей удалось выжить во время нападения «Хамаса», которое произошло 7 октября 2023 года.