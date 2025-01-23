На «Евровидение» от Израиля поедет выжившая при атаке «Хамаса» певица

Израильская певица Юваль Рафаэль, выжившая во время атаки «Хамаса» 7 октября 2023 года, поедет на «Евровидении-2025», сообщает «КоммерсантЪ» .

В финале певица исполнила песню Сэма Смита «Writing’s on the Wall» из фильма «007: Спектр».

Во время атаки ХАМАС на участников фестиваля «Нова» ей пришлось притворилась мертвой, чтобы спастись.

Ранее стало известно, что Молдова отказалась от участия в «Евровидении» из-за ситуации в стране и отсутствии хороших песен и достойных исполнителей.