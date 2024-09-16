«Сегун» получил премию «Эмми» как лучший драматический сериал

сегодня в 11:31

Сериал «Сегун» стал обладателем американской телевизионной премии «Эмми» в номинации «Лучший драматический сериал», а актеры Анна Саваи и Хироюки Санада признаны лучшими драматическими актерами, сообщается на сайте награды.

Накануне в Лос-Анджелесе состоялась 76-я церемония вручения телевизионной премии.

Также на награду претендовали «Позолоченный век», «Корона», «Фоллаут», «Мистер и миссис Смит», «Утреннее шоу», «Медленные лошади» и «Проблема трех тел».

Награду в номинации «Лучший комедийный сериал» получил «Хитрости», а лучшими комедийными актерами стали Джин Смарт («Хитрости») и Джереми Аллен Уайт («Медведь»).

«Лучшим мини-сериалом» признан «Олененок». Лучшим актером в мини-сериале стал Ричард Гэдд («Олененок»), а актрисой — Джоди Фостер («Настоящий детектив»).

Американская телепремия «Эмми» вручается Академией телевизионных искусств и наук с 1946 года. Она является эквивалентом кинопремии «Оскар», музыкальной премии «Грэмми» и театральной премии «Тони».

Ранее российский актер Даниил Воробьев рассказал о своей главной неудаче в актерской карьере — проваленных пробах с известным продюсером Гэри Олдманом. Россиянина утвердили на роль в иностранном проекте — шпионском мини-сериале для Sky Atlantic.