Седокова оскорбила «жадными бездельниками» близких экс-мужа Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова заявила, что близкие ее бывшего мужа — жадные бездельники. Судебные разбирательства между ними все еще продолжаются, сообщает « Звездач ».

«Я бы очень хотела, чтобы вы все отстали от меня и поняли наконец, что люди зарабатывают деньги, ходя на работу», — отметила Седокова в соцсетях.

Она отметила, что трудиться — тяжелее, чем «подсосаться» к другому человеку и «тянуть» из него средства.

Седокова раскритиковала и нынешнего мужа экс-супруги Яниса. Анна заявила, что он заполучил квартиру и автомобиль Тиммы. Также мужчина не разрешал видеться баскетболисту с сыном. Седокова подчеркнула, что никогда не была жадной и меркантильной.

«Встретимся в суде, мои жадные бездельники», — добавила певица.

В декабре 2024 года 32-летний Тимма совершил самоубийство. 2 марта Следственный комитет РФ отказал в возбуждении уголовного дела из-за гибели спортсмена после двух следственных проверок.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.