Сделал «Ставку на любовь»: Башаров появился на реалити-шоу с молодой пассией

Марат Башаров пришел на реалити-шоу с девушкой, которая младше на 13 лет

51-летний телеведущий и актер Марат Башаров удивил поклонников появлением на шоу «Ставка на любовь». Участвовать в реалити он будет вместе со своей пассией, которая младше артиста на 13 лет, сообщает Starhit .

На телеканале «Пятница» стартовал второй сезон шоу. Звездные пары отправляются на Бали, где их ждут испытания для проверки собственных чувств. Участники делают ставки на успех или неудачу партнера. Выиграют те, кто продемонстрируют взаимопонимание и заберут весь призовой фонд.

В этой битве Башаров решил участвовать с Асей Борисовой. Пара вместе четыре года. По словам телеведущего, они совсем не чувствуют разницу в возрасте и делают друг друга моложе.

«Когда моему папе было 50 лет — а у них с мамой пять лет разницы, — я думал: „Боже, какой он уже старик“! А у нас меня Аська делает моложе, а я Аську — еще моложе», — заявил актер.

У Башарова было три официальных брака. Бывшие супруги открыто обвиняли артиста в рукоприкладстве. Скандал с его участием гремел на всю страну. От прошлых браков у Башарова двое детей, у Борисовой есть сын.

