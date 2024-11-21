Щелковские студенты посетили спектакль «Горе от ума»

20 ноября студенты структурных подразделений № 5 и № 6 Щелковского колледжа в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» посетили спектакль «Горе от ума» в «Центральном дворце культуры» городского округа Щелково, который представил Московский Молодежный театр под руководством Вячеслава Спесивцева, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Спектакль «Горе от ума» входит в проект Народного артиста России Вячеслава Спесивцева «Классика в классе». Это яркая, динамичная постановка, которая с первых секунд действия захватывает зрителя. В произведении сталкиваются честь и вероломство, лицемерие и правда. Зритель постепенно с главным героем узнает тайны дома Фамусова и его обитателей. Сумеет ли молодой герой ужиться с фамусовским обществом? Об этом нам расскажет великий классик А. С. Грибоедов в своем произведении.

Спектакль поставлен в стиле водевиля. Вместе с актерами зритель повторяет и заучивает ключевые и ставшие афоризмами фразы из бессмертной поэмы Грибоедова: «Влюбленные часов не наблюдают», «Дым Отечества нам сладок и приятен», «Злые языки — страшнее пистолета».

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