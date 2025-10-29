Саратовский бизнесмен Рыськов намерен отнять реку у Моргенштерна*

Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Минэкологии Подмосковья с просьбой изъять у исполнителя Алишера Моргенштерна* участок береговой полосы, который прилегает к владению рэпера, сообщает «112» .

Предприниматель заявил, что направил в ведомство документы до того, как ему показали видео, в котором артист хвастается баней и речкой на территории своего владения. Рыськов сверил координаты и вычислил, что испрашиваемый им участок действительно принадлежит Моргенштерну*.

Бизнесмен призвал артиста перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра.

Рыськов считает, что береговые полосы, на которых российские звезды строят свои дома и дачи, должны быть национальным достоянием. Он хочет, чтобы данные участки были доступны для всех граждан.

Ранее бизнесмен подавал иск к певцу Филиппу Киркорову и потребовал отнять у него частный берег на Москве-реке. Также Рыськов обращался в Генпрокуратуру с жалобой на опасный плавучий объект Аллы Пугачевой.

* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.

