Саратовский бизнесмен Рыськов намерен отнять реку у Моргенштерна*
Фото - © Okras. Собственная работа/Wikipedia.org
Саратовский бизнесмен Глеб Рыськов обратился в Минэкологии Подмосковья с просьбой изъять у исполнителя Алишера Моргенштерна* участок береговой полосы, который прилегает к владению рэпера, сообщает «112».
Предприниматель заявил, что направил в ведомство документы до того, как ему показали видео, в котором артист хвастается баней и речкой на территории своего владения. Рыськов сверил координаты и вычислил, что испрашиваемый им участок действительно принадлежит Моргенштерну*.
Бизнесмен призвал артиста перенести баню за пределы береговой полосы реки Малая Истра.
Рыськов считает, что береговые полосы, на которых российские звезды строят свои дома и дачи, должны быть национальным достоянием. Он хочет, чтобы данные участки были доступны для всех граждан.
Ранее бизнесмен подавал иск к певцу Филиппу Киркорову и потребовал отнять у него частный берег на Москве-реке. Также Рыськов обращался в Генпрокуратуру с жалобой на опасный плавучий объект Аллы Пугачевой.
* Внесен Минюстом РФ в список иноагентов.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.