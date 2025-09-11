Сарай на Рубцовской набережной: как выглядит офис бьюти-компании мужа Бородиной

У Николая Сердюкова, супруга телеведущей Ксении Бородиной и блогера, есть своя «парфюмерная империя». Оказалось, что компания зарегистрирована в небольшом сарайчике на Рубцовской набережной, сообщает SHOT .

В этом помещении берет начало парфюмерная компания «8 бьюти», которая появилась после свадьбы Бородиной и Сердюкова. По документам владельцем фирмы является не сам новоиспеченный бизнесмен, а его теща. Сердюков занимает должность генерального директора.

Сарай находится в ужасном состоянии и парфюмерным бизнесом тут не пахнет. Скорее посетители могут уловить запах солярки от шиномонтажки, а также «нотки» общественного туалета.

Ранее Бородина рассказала, что во время медового месяца с Сердюковым у нее украли iPhone. Пропажу телефона 42-летняя звезда заметила уже в аэропорту перед вылетом.

