Самый дорогой Дед Мороз: Киркоров в новогоднем костюме готов спеть за 12 млн руб

Киркоров в новогоднем костюме готов спеть на вечеринке за 12 млн рублей

Поп-певец Филипп Киркоров согласен выступить на закрытой вечеринке в честь Нового года в костюме. Но тогда стоимость концерта увеличивается, вместо 10 млн рублей за шоу нужно будет заплатить 12 млн, сообщает Mash .

Кроме того, певец за отдельную плату готов обсуждать нюансы выступления.

В этом году свободных дат у артиста достаточно. Предстоящие декабрь и январь не особо расписаны по планам.

По райдеру у Киркорова должна быть гримерка с зашторенными окнами, шесть банок колы с сахаром и без, виноград, яблоки, нарезки и другое. Должна присутствовать команда службы безопасности и сотрудники правоохранительных органов.