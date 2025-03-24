Сама себя унижает: продюсер оценил скандальные видео Натальи Штурм

Креативный продюсер Сергей Дворцов заявил, что знаменитая певица и писательница Наталья Штурм сама себя унижает скандальными видео, где выходит на публику в нетрезвом виде, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Наташа — замечательный человек, прекрасная женщина, но былая слава, скорее всего, прошла, и, конечно, она ее пытается вернуть, и все никак не получается. Искренне жаль, что она пошла путем Бритни Спирс, которая записывает странные ролики в нетрезвом виде», — сказал Дворцов.

По его словам, таким образом Штурм может добиваться признания, славы и востребованности, но такой путь нельзя назвать достойным.

Выходить в свет под градусом и почти в обнаженном виде — это понижение своего статуса и авторитета. Сегодня российская аудитория нуждается в патриотизме, настоящих песнях и хороших, адекватных артистах, заключил продюсер.