Сафронов надеется на возможность создать официальный образ Путина

Художник Никас Сафронов заявил РИА Новости заявил о готовности создать портрет президента России Владимира Путина, если глава государства найдет время для позирования.

«Я был бы невероятно рад такой возможности и с удовольствием написал бы его официальный портрет», — подчеркнул народный художник России.

Сафронов напомнил, что уже обращался к образу президента в своем творчестве — в 2000-х и 2007 годах, однако те работы были созданы без натурных сеансов и не были «фотографичными».

Известный портретист признался, что сегодня сознательно ограничивает круг моделей только теми людьми, которые вызывают у него искренний интерес.

«Я всегда поддерживал президента, он как личность вызывает у меня глубокое уважение», — заключил Сафронов, подчеркнув особое значение потенциального проекта.

Ранее президент США Дональд Трамп получил в подарок от Путина свой портрет кисти Сафронова.