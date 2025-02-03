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Сабрина Карпентер появилась на «Грэмми» в платье Золушки с открытой спиной

Известная певица Сабрина Карпентер появилась на красной ковровой дорожке музыкальной премии «Грэмми-2025» в современном платье Золушки, сообщает журнал The Voice Mag .

67-я церемония вручения музыкальной премии «Грэмми» состоялась на арене Crypto.com в Лос-Анджелесе. Карпентер была удостоена двух наград: за лучший вокальный поп-альбом и за лучшее сольное исполнение композиции Espresso в жанре поп-музыки.

Звезда предстала перед публикой в платье от JW Anderson нежно-голубого цвета, которое открывало спину. Наряд, украшенный перьями, подчеркивал изящные формы исполнительницы и напоминал образ диснеевской Золушки.

Кроме того, стилисты придали волосам Сабрины Карпентер красивую форму в виде изящных волн, а визажисты подчеркнули ее природную красоту, создав вечерний макияж.

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