сегодня в 14:23

С вдовой Баталова простятся в столице 6 февраля

Прощальная церемония с вдовой народного артиста СССР Алексея Баталова Гитаной Леонтенко состоится в Москве 6 февраля, сообщает ТАСС .

Отпевание начнется в 10:00 в храме святителя Николая Чудотворца, который находится на территории Преображенского кладбища. Об этом рассказала представитель семьи артистки Татьяна Кириенко.

Леонтенко будет захоронена в семейной могиле.

О смерти Гитаны Аркадьевны стало известно 5 февраля. Вдове Баталова было 90 лет. Причина смерти на данный момент не уточняется.

Леонтенко — советская цирковая артистка. В браке с актером Алексеем Баталовым она родила дочь Марию. Супруг артистки скончался в 2017 году.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.