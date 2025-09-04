«С меня хватит»: Моррисси психанул и решил продать лицензионные права The Smiths

Вокалист и создатель британской рок-группы The Smiths Стивен Моррисси начал продавать все имеющиеся у него права и лицензии на коллектив. Он признался, что выгорел от связей с экс-коллегами — Майком Джойсом, Джонни Марром и Энди Рурком, сообщает ТАСС со ссылкой на пост звезды в соцсетях.

Моррисси сказал, что ему надоели злонамеренные ассоциации. Он хотел бы держаться подальше от людей, которые желают ему разрушения и зла.

Артист выставил на продажу все лицензионные права The Smiths. Среди них наименование, права на всю музыку, записи, картинки группы. Также новый владелец получит права на публикацию и распространение мелодий.

The Smiths появилась в британском Манчестере в 1982 году. Группа помогла популяризировать инди-рок.

Коллектив создали гитарист Джонни Марр и вокалист Стивен Патрик Моррисси. Затем в группу взяли Майка Джойса и басиста Энди Рурка. Группа распалась уже в 1987 году.