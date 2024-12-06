С Гуфа сняли электронный браслет
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Известному рэперу Гуфу (Алексею Долматову) изменили меру пресечения по делу о групповом грабеже. С исполнителя также сняли электронный браслет, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее Долматову избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. В рамках нее на рэпера надели электронный браслет.
Теперь суд изменил меру пресечения в отношении Гуфа. Сотрудники ФСИН сняли с него устройство.
Изменение меры пресечения рэперу подтвердил его адвокат Сергей Жорин. Сам исполнитель пока это никак не прокомментировал.
Ранее Гуф заявил о желании жениться. На концерте в Москве он сделал своей девушке предложение.