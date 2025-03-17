«Рыбный фестиваль» пройдет в Петербурге впервые в мае 2025 года
В Санкт-Петербурге с 1 по 4 мая впервые пройдет «Рыбный фестиваль», сообщает «Бриф24» со ссылкой на пресс-службу комитета по промышленности города.
В мероприятии примут участие производители рыбы и морепродуктов из всех регионов России.
«Мы видим большой потенциал в развитии гастроиндустрии. Новый креативный проект укрепит статус Петербурга как кулинарной столицы и даст рождение новой традиции», — отметил глава комитета Александр Ситов.
По его словам, у «Рыбного фестиваля» есть все шансы стать крупным ежегодным городским событием. Кроме того, он будет способствовать увеличению интереса к российской рыбной продукции.
Для гостей фестиваля будет подготовлена насыщенная развлекательная программа, включающая кулинарные мастер-классы, конкурсы и интерактивные зоны.