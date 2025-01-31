Русские рэперы поблагодарили «Манчестер Сити» за использование песни в клипе

Российский рэпер Илья Николаев, более известный как Dior, выразил свою благодарность футбольному клубу «Манчестер Сити» за использование его трека в одном из видеороликов на официальной странице ФК в соцсетях, сообщает Газета.ru .

Речь идет о видео, где игроки выходят на стадион под ремикс «Положение», оно было опубликовано в Instagram*. Для рэпера такой жест стал неожиданным, но приятным событием, и он отметил, что ощущает себя частью этого момента, несмотря на косвенность.

«Когда твоя музыка сопровождает победные эмоции — это бесценно! Хоть сам трек был выпущен в 2020 году, приятно, что его не забывают», — сказал Dior.

Соавтор песни Самир Мамедов (псевдоним Samo) также выразил восхищение тем, что его музыка стала частью контента клуба, за который он болеет с 2011 года. Он рассказал, что был поражен, когда «Манчестер Сити» опубликовал это видео, ведь такое происходит не каждый день.

Известно, что видеоролик был выпущен перед матчем против бельгийского «Брюгге» в Лиге чемпионов, где «Сити» одержал победу с результатом 3:1.

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