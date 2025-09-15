RT и Jiangxi TV выпустили музыкальное шоу с российскими и китайскими артистами

RT и китайский телеканал Jiangxi TV представили музыкальное шоу «Мелодии сквозь время и пространство» с участием известных исполнителей из России и Китая. Первый эпизод вышел 12 сентября на Jiangxi TV и 15 сентября на платформах RT, сообщает RT .

В проекте приняли участие российские и китайские артисты, среди которых Николай Басков, Юля Паршута, Татьяна Куртукова, народная артистка КНР У Бися, Чжан Бичэнь, Ванида и Хуан Юйбо.

Премьера шоу состоялась 12 сентября на Jiangxi TV, а 15 сентября — на платформах RT. Проект приурочен к 80-летию Победы во Второй мировой войне и Году культуры России и Китая. Это первое масштабное музыкальное шоу, где российские артисты выступают наравне с китайскими коллегами в международном телепроекте.

Артисты исполнили песни военных лет на русском и китайском языках в классической и современной обработке. Концерт открылся совместным исполнением «Калинки» и «Жасмина», а также двумя версиями «Катюши» — в классическом исполнении Николая Баскова и в рок-обработке Юли Паршуты с рэп-вставкой Ваниды. Татьяна Куртукова исполнила «Синий платочек», а У Бися и Чжан Бичэнь — «Балладу о Великой стене» в разных интерпретациях. Хуан Юйбо завершил программу собственной композицией.

Вторая часть шоу выйдет 19 сентября и будет посвящена песням, символизирующим национальную гордость и дружбу двух стран. В программе прозвучат «Подмосковные вечера» и другие известные композиции в исполнении российских и китайских артистов.

Jiangxi TV — один из крупнейших телеканалов Китая с аудиторией более 700 млн человек. RT представлен в Китае на крупнейших интернет-платформах и остается самым успешным иностранным СМИ по вовлеченности аудитории и приросту подписчиков.