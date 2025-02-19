Российские онлайн-кинотеатры начали переговоры с голливудскими киностудиями

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Российские онлайн-кинотеатры хотят вернуть фильмы американских производителей, начав переговоры с ушедшими из страны голливудскими киностудиями, сообщает РБК .

По данным издания, к диалогу приступили российские компании Okko и «Кинопоиск».

При этом главным препятствием в возобновлении отношений с Голливудом выступают трудности с экономическими расчетами и политическая ситуация. Эксперты также берут в расчет введенные в России ограничения на показ, например, нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее о возврате в Россию начали говорить представители ушедших из страны брендов одежды.