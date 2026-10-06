Россияне выбирают художественную литературу для отдыха

Художественную литературу выбирают 74% россиян. Среди популярных жанров — детективы, фантастика и фэнтези. Для 57% читателей книги служат отдыхом и развлечением, сообщает pravda-nn.ru .

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 43% читателей ищут в книгах новые знания. При выборе издания личный интерес и рекомендации друзей важнее отметки «бестселлер»: она влияет лишь на 5% покупателей.

«Российский читатель предпочитает сегодня сюжетные, насыщенные жанры, сочетающие и возможность расширения знаний (исторические романы), и эскапизм (фантастика, фэнтези). Это отражает двойную функцию чтения: не только осмыслить мир, но и выключиться хотя бы на время из повседневной реальности», — отметила заместитель директора по политическим исследованиям, руководитель практики аудита контента аналитического центра ВЦИОМ Мария Атаева.

По данным Ассоциации книгораспространителей, в первом полугодии 2026 года продажи художественной литературы выросли на 3,9%, ее доля составила 41,5% рынка. Продажи детских книг снизились на 3,6%, нон-фикшена — на 9%.

Книжная розница за этот период сократила оборот на 5,1%, количество проданных книг — на 15,8%. Средняя цена книги выросла на 12,7%, до 615 рублей.

Половина россиян не читает книги. Среди главных причин участники опроса ВЦИОМ назвали нехватку времени, плохое зрение и высокие цены.

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