Россияне стали смотреть кино и сериалы в ускоренном режиме

В последнее время в России наблюдается тенденция к просмотру фильмов и сериалов на повышенной скорости, вплоть до двукратного ускорения. Этот феномен активно обсуждается в социальных сетях после того, как появился вирусный видеоролик, снятый российской туристкой, пишет Baza .

Девушка, находясь на борту внутреннего рейса в Китае, обратила внимание на аномально высокую скорость воспроизведения видео на устройствах китайских пассажиров. Причина быстро выяснилась — они использовали режим ускоренного воспроизведения.

После этого российские пользователи Сети стали утверждать, что уже давно делают так же — смотрят различный контент, включая телешоу и интервью, в ускоренном темпе, особенно это касается новостных обзоров и программ с продолжительными диалогами.

Некоторые комментаторы признаются, что даже художественные фильмы и сериалы иногда требуют значительного ускорения.

