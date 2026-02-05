Россияне шокированы внешностью Аллы Пугачевой в черной шапке

Певица Алла Пугачева надела черную шапку и сделала фото с комиком Максимом Галкиным* в такой же одежде. Об этом сообщает kp.ru .

Пугачева воссоединилась с пятым супругом Галкиным*. Он с детьми Лизой и Гарри приехал из Альп к жене на Кипр. Семья сфотографировалась в парных луках — пуловерах и шапках черного цвета.

76-летняя артистка намеренно спрятала парик под головной убор. Из-под него торчало всего несколько прядей волос.

Публика была шокирована тем, что на снимке Пугачева рядом с Галкиным* выглядит, как школьница. Она смеется и что-то говорит супругу.

«Ей 76. Какие зубы не делай, лифтинги, круговые подтяжки, годы, к сожалению берут свое», — прокомментировал фото в соцсетях один из пользователей.

Галкин* ездил во французский Куршевель в Альпах с Гарри и Лизой. Пугачева в это время была на Кипре.

*Максим Галкин признан в РФ иноагентом.

