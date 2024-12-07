Россия продала права на ремейк «Холопа» 16 странам, а «Интернов» - 12

Российские тренды в съемке сериалов, кино, а также написании сценариев, значительно обходят те, что в остальном мире. Об этом во время Открытой студии « ФедералПресс » рассказал актер, сценарист и продюсер Георгий Житков.

В последние 10 лет в плане сценариев Россия опережает многие мировые тренды. Есть много проектов, которые обрели большой успех за рубежом, и были приобретены иными государствами.

Например, права на адаптацию фильма «Холоп» купили 16 государств — от Турции и Сербии до Франции и Бразилии. «Интерны» в свое время приобрели 12 стран.

Ранее сообщалось, что в Москве с 9 по 12 декабря пройдет первая Московская международная неделя креативных индустрий. В ней поучаствуют представители около 10 государств.