Резиденция Деда Мороза открылась в парке Пехорка в Балашихе 1 декабря

Резиденция Деда Мороза начала работу в парке «Пехорка» городского округа Балашиха 1 декабря. За первую неделю ее посетили около 200 детей, а почта Деда Мороза приняла более 300 писем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Резиденция Деда Мороза открылась для юных жителей Балашихи в парке «Пехорка» 1 декабря. Здесь дети могут встретиться с Дедом Морозом и принять участие в мастер-классах до 14 января.

Почта Деда Мороза работает ежедневно без выходных в парках «Пехорка» и «Пестовский» до 31 декабря. За первую неделю работы резиденцию посетили около 200 детей, а почта приняла более 300 писем с пожеланиями.

Резиденция открыта по пятницам и субботам с 15:00 до 17:00, мастер-классы проходят с 16:00 до 17:00. В первый день зимы в Балашихе состоялось торжественное открытие зимнего сезона: в парках прошли праздничные мероприятия, концерт и световое шоу, а также был открыт главный ледовый каток. В городском округе планируется организовать более 20 катков при подходящих погодных условиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в пункте отбора бойцов в Балашихе командиры и инструкторы делают все, чтобы вооружить ребят первоначальными знаниями, которые, может, кто-то подзабыл, а кто-то никогда и не имел. Также на этой территории ведется проверка медицинского состояния бойца, оформляются необходимые документы.

«Мы открывали центр как пункт набора добровольцев, но увидели большой запрос еще и на подготовку, причем как теоретическую, так и военную. Тактическая медицина также имеет принципиально важное значение для ребят, которые отсюда направляются в зону СВО. Поэтому ведется слаженная работа с первого дня открытия центра, и мы видим, что инструкторы делают все для того, чтобы подготовить каждого бойца», — заявил Воробьев.