Резиденции Деда Мороза открылись в парках Подмосковья

14 декабря в парках Московской области состоялось праздничное открытие 4 резиденций Деда Мороза. Взрослые и дети смогли встретиться с главным волшебником и Снегурочкой, посетить творческие мастер-классы и предновогодние ярмарки, а также загадать заветное желание. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

В этом сезоне в парках Подмосковья работают 59 Резиденций и 111 Почт Деда Мороза, отправить письмо которому можно до 25 декабря уходящего года.

В парке «Елочки» округа Домодедово гости увидели парад Дедов Морозов и Снегурочек, сыграли в метлобол и приняли участие в театрализованном представлении со сказочными персонажами. Главным украшением праздника стал массовый хоровод вокруг елки и долгожданное открытие Резиденции Деда Мороза.

В парк «Раздолье» Одинцовского округа Дед Мороз и Снегурочка прибыли на фестиваль «По следам Деда Мороза» на санях. Вместе с гостями они устроили танцевальный флешмоб и мастер-класс по росписи пряника.

Детский городок «Сказочный» в округе Красногорск встретил Деда Мороза и Снегурочку на фестивале «Красногорск. Зима. Волшебство». Гостей ждали «Северное шоу», ярмарка мастеров и предсказания от Белой Змеи-предсказательницы. Главной частью праздника стала встреча с Дедом Морозом. Юные посетители смогли прочитать волшебнику стихотворения и сделать памятные фотографии.

В парке им. В. Талалихина в Подольске праздничное открытие Резиденции Деда Мороза сопровождалось концертной программой, уличными гуляниями, мастер-классами и предновогодней ярмаркой. Все желающие смогли написать письмо Деду Морозу и отправить по Почте.

График работы резиденций Деда Мороза можно уточнить на официальных ресурсах парков.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов заявил, что в грядущем сезоне проекта «Зима в Подмосковье» гостей и жителей области ожидает 5 тыс. мероприятий, которые посетит более полумиллиона человек. Кроме того, ожидается увеличение турпотока.

«С 1 декабря у нас стартует «Зима в Подмосковье» — это обширная и узнаваемая программа, которой уже несколько лет. В этот сезон мы проведем более 5 тыс. мероприятий, порядка 500 тыс. участников примет в них участие и ожидаем 3 крупных выставочных проекта в Московской области», — сказал Кузнецов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.