Режиссера Бутусова похоронили в Москве

сегодня в 15:08

Театрального режиссера Юрия Бутусова похоронили на Кунцевском кладбище в Москве. Об этом рассказал корреспондент ТАСС .

Урну с прахом Бутусова захоронили через 40 суток после смерти. Прощание посетили примерно 200 человек.

Среди них были артисты ряда театров Москвы. Люди, пришедшие почтить память театрального режиссера, находились на территории кладбища не менее часа.

Бутусов погиб 9 августа, утонув в Черном море в Болгарии. Ему было 63 года. Тело кремировали.

С 2011 по 2017 годы был главным режиссером, а с 2017 по 2018 годы художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета. С 2018 по 2022 годы Бутусов был главным режиссером Государственного академического театра имени Е. Б. Вахтангова.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.