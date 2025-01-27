Режиссер сериала «След» мог умереть из-за проблем с сердцем

Коллега Ромащенко предположил, что у него были проблемы с сердцем

Возможная причина смерти российского актера и режиссера популярного сериала «След» Игоря Ромащенко это проблемы с сердцем, сообщает aif.ru со ссылкой на коллегу звезды Павла Чернявского.

Ромащенко, который стал известным после съемок в клипе на песню «Бухгалтер» поп-группы «Комбинация», ушел из жизни 26 января 2025 года в возрасте 59 лет.

«Думаю, что сердце», — сказал Чернявский. По его словам, Ромащенко много и активно работал, а летом прошлого года «запрыгнул» в съемки нового сериала «Пин-код».

В частности, он выступил режиссером многих серий отечественного криминального сериала «След», в котором также сыграл эпизодическую роль. Также в 2024 году он участвовал в проектах «Музыка времени», «Тайна Черной Руки» и других.