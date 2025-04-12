Режиссер «Рэмбо: Первая кровь» скончался на 95-м году жизни

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В Канаде на 95-м году жизни скончался выдающийся кинорежиссер Тед Котчефф, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на The Globe and Mail.

Котчефф вошел в историю мирового кинематографа как создатель культовых картин разных жанров. Его фильмография включает драматическую ленту «Ученичество Дадди Кравица» (1971), легендарный боевик «Рэмбо: Первая кровь» (1982) с Сильвестром Сталлоне, комедию «Переключая каналы» (1988), чёрную комедию «Уикенд у Берни» (1989).

Особое признание режиссер получил за умение сочетать остросоциальную тематику с динамичным повествованием. Его работы оказали значительное влияние на развитие жанрового кино в Северной Америке.

Причина смерти не уточняется.

Ранее сообщалось о смерти российского кинокритика Юрия Гладильщикова.