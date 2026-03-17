Режиссер Разенков заявил, что театр станет важнее кино
Главный режиссер Свердловской музкомедии Филипп Разенков считает, что развитие искусственного интеллекта усложнит положение кино, тогда как театр выйдет на первый план. Об этом он рассказал в интервью, сообщает Nord-News.
Филипп Разенков заявил, что в кризисные периоды зрители чаще выбирают живое искусство. По его мнению, технологии меняют киноиндустрию, тогда как театр сохраняет уникальность благодаря непосредственному контакту со зрителем.
Режиссер также высказался о моральном состоянии общества.
«Я много езжу по стране (...) много примитивного, животного. Например, как принято проводить досуг? Пойти напиться, сходить в караоке или в другие заведения, где можно предаться плотским утехам. А если заглянуть в соцсети? Там много нарочито вульгарного», — рассказал Филипп Разенков.
Он добавил, что человеку «надо признавать свою греховную сущность — только тогда есть куда расти».
«Если же жить по принципу „хочу взять от жизни все удовольствия и плевать на остальное“, то тебе придется за все нести ответ, так или иначе», — отметил режиссер.
В Екатеринбурге Разенков готовит рок-мюзикл «Время не ждет» на основе песен группы «Чайф». По его словам, постановка поднимает темы времени, ошибок и второго шанса.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.