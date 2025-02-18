Режиссер Панков заявил о необходимости воспитать новое поколение ленкомовцев

Художественный руководитель столичного театра «Ленком Марка Захарова» Владимир Панков в разговоре с «Культурой Москвы» заявил, что важно воспитать еще целое поколение ленкомовцев, сообщается на сайте мэра столицы.

Заслуженный работник искусств РФ считает, что миссия театра заключается в том числе в воспитании молодежи, а не только в производстве спектаклей. По словам Панкова, обмен энергиями между старшим и молодым поколениями очень важен.

Также он отметил, что взрослым надо «быть щедрее» и радоваться успеху других. Панков сказал, что для него важно воспитать еще целое поколение ленкомовцев.

Кроме того, худрук настаивает на том, что надо уважительнее относиться к памяти о Марке Захарове. Потому, по его словам, кабинет режиссера останется рабочим. Из него не станут делать музей. Здесь будут проводиться встречи и читки, но он будет открыт.

О назначении Панкова на пост худрука театра стало известно 23 января. Должность президента занял Марк Варшавер.