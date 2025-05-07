Режиссер Оливер Стоун хочет посетить парад Победы в Москве

Американский режиссер Оливер Стоун во время визита на кинозавод «Москино» заявил, что хочет посетить парад Победы в Москве, который пройдет 9 мая, сообщает ТАСС .

«Да, планирую. Я бывал здесь раньше. Я был здесь много лет назад. Это был удивительный и впечатляющий парад», — заявил Стоун.

Стоун также выразил надежду, что празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в российской столице пройдет без каких-либо происшествий. Он хотел бы вместе со всеми россиянами отметить великий праздник в спокойной торжественной обстановке.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства Владимир Путин планировал встретиться с Оливером Стоумном.