Режиссер объяснил феномен популярности музыкальной комедии

По его словам, музыкальная комедия усиливает эмоциональное восприятие. Музыка непосредственно передает эмоцию, а в сочетании с сюжетом делает жанр демократичным и востребованным.

«Людям больше нравится улыбаться и смеяться, чем плакать и горевать. Именно за этим они приходят к нам», — заявил режиссер в интервью.

Миндрин напомнил, что в советский период при строительстве «атомного» города в нем обязательно создавали театр музыкальной комедии. По его словам, после нагрузок и решения важных задач людям требовалась возможность перезагрузиться в театре.

Режиссер добавил, что качество исполнения определяет судьбу любой идеи: ее можно испортить или поднять на высокий уровень отношением к делу и трудом.

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