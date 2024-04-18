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Режиссер Квентин Тарантино передумал снимать «Кинокритика»

Квентин Тарантино передумал снимать свой последний фильм «Кинокритик»
Культура

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино передумал снимать фильм «Кинокритик», который должен был стать его последней работой в карьере, сообщает «Лента.ру».

По информации издания The Hollywood Reporter, Тарантино решил написать другой сценарий для своего десятого и последнего полнометражного фильма. Сюжет для «Кинокритика» режиссер закончил в конце марта.

Год назад Тарантино рассказал, что его последняя картина покажет историю кинокритика, который пишет рецензии к порнофильмам. История происходит в Калифорнии в 1977 году.

Ранее студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих». Выход картины в прокат запланирован на 4 октября. Режиссером сиквела стал Тодд Филлипс.