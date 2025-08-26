Российский режиссер Алексей Герман-младший поддержал позицию американского режиссера Вуди Аллена, который считает, что в современном мире важно поддерживать диалог с Россией, несмотря на критику со стороны Украины, пишет Life.ru .

По мнению российского режиссера, между цивилизациями в настоящее время отсутствует общий язык коммуникации, и именно искусство может стать основой для восстановления взаимопонимания. Герман-младший подчеркнул, что стороны настолько отдалились друг от друга, что необходимо заново учиться понимать друг друга.

«Вуди Аллен все правильно сказал и сделал. Искусство и культура действительно всегда были мостом. С искусства и культуры всегда начинался диалог, всегда начинался по-новому разговор между цивилизациями. Сейчас у нас нет общего словаря, мы даже не знаем букв друг друга, настолько разошлись», — заявил Герман-младший.

Режиссер отметил, что на протяжении истории именно культура всегда выступала связующим звеном между разными народами и становилась отправной точкой для возобновления диалога между цивилизациями.

Ранее сообщалось, что американский режиссер Вуди Аллен был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после выступления в Москве на международной неделе кино. Основанием для внесения, согласно информации на ресурсе, стала «публичная поддержка российской агрессии».