Режиссер попал в базу «Миротворца» за признание в любви к русскому кино

Американский режиссер Вуди Аллен был внесен в базу украинского сайта «Миротворец» после выступления в Москве, сообщает РИА Новости .

Основанием для внесения, согласно информации на ресурсе, стала «публичная поддержка российской агрессии».

Инцидент произошел на следующий день после онлайн-встречи режиссера со зрителями в Москве в рамках Международной московской недели кино.

Во время беседы, собравшей сотни человек, Аллен заявил о своей любви к русскому кинематографу и выразил теплые чувства к Москве и Санкт-Петербургу, что, по-видимому, и было расценено создателями сайта как провоенная позиция.

Сам режиссер на момент публикации информации не прокомментировал свое появление в базе, известной сбором данных о тех, кого она считает «врагами Украины».

Вуди Аллен (настоящее имя — Аллен Стюарт Конигсберг) — американский кинорежиссер, сценарист, актер, продюсер и писатель.

За свою долгую карьеру Аллен снял более 50 фильмов, многие из которых стали классикой. К числу его самых знаменитых работ относятся «Энни Холл» (получивший четыре премии «Оскар», включая за лучший фильм и лучшую режиссуру), «Манхэттен», «Ханна и её сёстры» и «Полночь в Париже».