Режиссер фильма «Водитель для Веры» Павел Чухрай попал в больницу

Режиссер фильма «Вор», номинированного на премию «Оскар», Павел Чухрай попал в больницу. У 78-летнего кинематографиста диагностировали гипогликемию — резкое падение уровня глюкозы в крови, сообщает SHOT .

Чухрай пожаловался врачам на сильную слабость, головокружение и проблемы со сном. У него диагностировали гипогликемию, которая развилась на фоне сахарного диабета.

Это опасное состояние, которое может привести к нарушениям работы мозга и остановке сердца. Чухраю назначили курс препаратов и отпустили домой. Он будет продолжать лечение амбулаторно.

Павел Чухрай вместе с актером Владимиром Машковым были номинированы на «Оскар» и «Золотой глобус» за фильм 1997 года «Вор». Кинолента также получила награду «Золотая медаль сената» Венецианского кинофестиваля. Еще Чухрай снял фильмы «Клетка для канареек», «Водитель для Веры», «Русская игра» и многие другие.

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