Рэпера Лигалайза* выписали из московской квартиры по просьбе мачехи

Известного рэп-исполнителя Лигалайза (Андрея Меньшикова)* выписали из столичной квартиры по просьбе его мачехи. Автор хита «Будущие мамы» уже 3 года живет в Литве, сообщает Mash .

Приемная мать Ольга обратилась в суд с просьбой аннулировать прописку своего пасынка в московской квартире. Проживающий за границей музыкант уже приобрел там недвижимость. Суд не обнаружил оснований для сохранения регистрации рэпера в жилье, и теперь в нем официально числятся только Ольга и ее новый супруг.

Лигалайз* был прописан в квартире мачехи по просьбе отца. Однако после переезда из РФ в 2022 году он забрал вещи и перестал посещать жилье, а также оплачивать коммунальные услуги. С собственницей квартиры артист не заключал никаких соглашений и не является членом ее семьи. С декабря прошлого года музыкант внесен в реестр иноагентов, с которыми нельзя достичь досудебного соглашения.

Приемная мама и отец Меньшикова* не ограничивали его в использовании недвижимости, однако у него не было на нее никаких прав — ни как у владельца, ни как у арендатора, ни как у члена семьи.

* Физлицо, признанное иноагентом в РФ.