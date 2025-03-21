Рэпер Offset попросил провести для него экскурсию в Кремле

Mash: рэпер Offset хочет посетить Кремль во время приезда в Россию в апреле
Культура
Wojciech Pędzich. Собственная работа, CC BY 4.0

Фото - © Wojciech Pędzich. Собственная работа, CC BY 4.0/Wikipedia.org

Рэпер Offset, который планирует выступить в апреле 2025 года в Москве с концертом, обратился к организаторам и попросил организовать ему экскурсию на территории Кремля. Музыкант, по его словам, всегда хотел посетить этот комплекс зданий и почувствовать «русскую культуру величия», сообщает Mash.

В райдере для организаторов концерта в России Offset попросил возить его исключительно на Rolls-Royce, арендовать номер в отеле с видом на Красную площадь и провести экскурсию по Кремлю. По словам музыканта, комплекс зданий выглядит стильно. Он хотел бы пройтись по нему.

Еще Offset хочет посетить местные магазины и приобрести одежду.

Концерт музыканта в Москве запланирован на 18 апреля.