Рэпер Offset попросил провести для него экскурсию в Кремле
Фото - © Wojciech Pędzich. Собственная работа, CC BY 4.0/Wikipedia.org
Рэпер Offset, который планирует выступить в апреле 2025 года в Москве с концертом, обратился к организаторам и попросил организовать ему экскурсию на территории Кремля. Музыкант, по его словам, всегда хотел посетить этот комплекс зданий и почувствовать «русскую культуру величия», сообщает Mash.
В райдере для организаторов концерта в России Offset попросил возить его исключительно на Rolls-Royce, арендовать номер в отеле с видом на Красную площадь и провести экскурсию по Кремлю. По словам музыканта, комплекс зданий выглядит стильно. Он хотел бы пройтись по нему.
Еще Offset хочет посетить местные магазины и приобрести одежду.
Концерт музыканта в Москве запланирован на 18 апреля.