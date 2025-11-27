Рэпер Macan отправится служить в элитное подразделение спецназа Росгвардии

Косолапова могли отправить в центр спецназначения «Витязь». Подразделение специализируется на борьбе с терроризмом, освобождении заложников, а также пресечении массовых беспорядков.

В 2002 году сотрудники подразделения принимали участие в операции по освобождению заложников на мюзикле «Норд-Ост». За период существования отряда не менее 16 спецназовцев получили звание Героев России.

6 октября Косолапов рассказал, что ему дали повестку на срочную службу. Он отметил, что не будет уклоняться. Macan призвал не верить СМИ на фоне их заявлений об игнорировании повесток. Артисту дали категорию «А» — «годен без ограничений».

Ранее Macan рассказал, что пойдет служить в ВС РФ 28 ноября. Он отметил, что нигде от армии не скрывался и никуда не уезжал.

