Развлекательные и игровые программы проведут в Раменском парке на текущей неделе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

2 мая на детской велотрассе пройдет спортивная игровая программа, а в 15:45 в творческой мастерской начнется мастер-класс «Мастерим своими руками».

Суббота 3 мая в Раменском парке традиционно начнется с забега «5 Верст». Забег «5 верст» — еженедельное мероприятие и идеальный вариант для первой пробежки. Чтобы принять участие необходимо всего один раз зарегистрироваться на сайте 5verst.ru и принести с собой на старт полученный QR-код. С помощью QR-кода можно отслеживать свои результаты и участвовать в любых стартах проекта — дополнительно регистрироваться не нужно. Старт в 9.00.

В 14:15 для гостей парка на детской велотрассе проведут веселые старты. В 15:00 в творческой мастерской снова проведут мастер-класс. Продолжится программа танцевальными мероприятиями на «Лире»: в 16:00 — ретро танцы, в 17:00 — молодежная дискотека.

А в 18:00 в амфитеатре молодежный театр «Первопроходцы» покажет спектакль «Проходимцы»

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.