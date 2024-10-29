Разовая акция: эксперт прокомментировала коллаборацию Инстасамки и «Ленинграда»

Эксперт по продажам и личному бренду Юлия Корчагина-Озджан прокомментировала решение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова возродить коллектив и создать коллаборацию с певицей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Она считает, что это будет продуктивное, но недолгое сотрудничество, сообщает «Секрет фирмы» .

«Не факт, что это даст именно буст карьер участников, но в ближайшие полгода-год это точно сделает хорошие кассы артистам за счет пиара», — сказала эксперт.

По ее словам, ситуация очень выгодна Инстасамке. В последнее время ее карьера пошла вниз, и коллаборация поможет повысить гонорары перед Новым годом, а также объединить целевые аудитории Зотеевой и Шнурова, расширить экономику концертов.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе это сотрудничество, скорее всего, разрушит карьеры обоих, также считает эксперт. Зрителей оно заинтересует только в самом начале как нестандартный инфоповод.