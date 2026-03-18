«Растворялась» в любимом: Алферова рассказала о главной ошибке брака с Бероевым

Актриса Ксения Алферова избегала открытых разговоров о разводе с артистом Егором Бероевым. Перемены в личной жизни дались ей тяжело, а также она назвала свою главную ошибку в браке, сообщает «7 дней» .

По ее словам, она «растворялась» в любимом, отказываясь от собственных принципов. Актриса уверена, что и после 20 лет семейной жизни очень важно идти рядом с супругом, но своей дорогой.

«На собственном опыте знаю, что можно попасть в ловушку: отдавать не значит угождать, не значит подстраиваться, не значит предавать себя, отказаться от принципов. Отдавать — значит делиться и сохранять целостность. Это непросто: не растворяться в другом, быть рядом, но не внутри», — сказала Алферова.

Сразу после развода с актрисой Бероев женился на 21-летней танцовщице Анне Панкратовой, которую встретил три года назад.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.