Расписан график съемок: режиссеры ездят в колонию к Ефремову на пробы

Очередь из режиссеров выстроилась к находящемуся в колонии актеру Ефремову

В колонию к актеру Михаилу Ефремову, отбывающему наказание за смертельную аварию, стали приезжать режиссеры для проведения проб. Если артист все-таки выйдет по УДО в 2025 году, то сможет продолжить свою карьеру, сообщает «360.ru» .

По данным источника, к моменту выхода Ефремова из тюрьмы у него уже будет сформирована занятость. Сейчас можно говорить о том, что график наполовину составлен до 2027 года.

При проведении проб отдельное внимание уделяют состоянию зубов артиста, добавил источник. У Ефремова проблем нет, в отличие от большинства «сидельцев».

Актер предпринимал попытки выйти по УДО еще в 2024 году на фоне заявлений о якобы ухудшении здоровья, но они не увенчались успехом.

В сентябре 2020 года суд приговорил Ефремова к 8 годам колонии общего режима за смертельное ДТП. Пьяный артист устроил аварию на Смоленской площади в центре Москвы, в ней погиб мужчина. Позже Мосгорсуд сократил срок до 7,5 лет колонии.