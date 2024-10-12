Раскрыта возможная причина развода Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

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Режиссер Житинкин: развод Бондарчука и Андреевой произошел по вине актрисы

Недавно продюсер Федор Бондарчук и актриса Паулина Андреева решили развестись, но причины разлада в семье они не называют. Режиссер Андрей Житинкин озвучил свою версию распада пары, сообщает kp.ru .

Отношения Бондарчука и Андреевой могли начать ухудшаться, поскольку актриса проявляла чрезмерную активность и независимость. Продюсер «создавал ее, как Галатею», постоянно в нее вкладывался, заявил Житинкин.

Через некоторое время Андреева обрела чрезмерную самостоятельность. Между парой постоянно происходили творческие стычки.

Ранее сообщалось, что Бондарчук и Андреева разводятся всего через 5 лет после совместной жизни. Друзья семьи отметили, что пара рассталась не из-за измены.