Раменский Молодежный театр «Первопроходцы» устроил уличное представление

Артисты вышли за рамки сцены, чтобы подарить горожанам незабываемые эмоции под открытым небом.

Артисты представили проект «Вне театра». Программа уличного представления была разнообразной и увлекательной. Зрители могли насладиться прочтением прозы и поэзии, поучаствовать в молодежных флешмобах, а также понаблюдать за выступлениями уличных актеров и ретро-танцами.

Атмосфера в парке была наполнена позитивом и творческой энергией. Артисты проявили настоящий креатив, создав незабываемое шоу под открытым небом. Горожане с удовольствием окунулись в мир искусства, не покидая родного Раменского.

Молодежный театр проводит набор на три бесплатные летние театральные смены для молодежи от 14 лет. Пятидневные театральные интенсивы пройдут с 2 по 20 июня в Раменском.

Даты проведения смен «Театрального интенсива»: 2–6 июня, 9–13 июня и 16–20 июня.

Занятия будут проходить в здании Раменского молодежного центра по адресу: ул. Зои Космодемьянской, д. 16.

Подать заявку на участие можно здесь.

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