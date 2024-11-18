Ракова: школьников Москвы познакомят с шедеврами мировой джазовой музыки

Столичные школьники начали знакомиться с шедеврами мировой джазовой музыки в рамках стартовавшего образовательного проекта «Джаз в московские школы». Первый концерт состоялся в школе № 1514, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Московское образование уделяет большое внимание разностороннему воспитанию детей, в том числе и эстетическому развитию», — заявила Ракова.

Она подчеркнула, что в рамках образовательного проекта артисты организуют 30 выступлений для учеников 7–11 классов. Они расскажут об истории жанра и его значении для мировой музыкальной культуры. Знакомство с шедеврами мировой музыки позволит ученикам московских школ углубить свои знания в области искусства, расширить кругозор и развить креативное мышление.

По словам вице-мэра, перед учениками школы № 1514 выступил Большой джазовый оркестр под управлением выдающегося музыканта Петра Востокова. Дети познакомились с классическими и современными музыкальными произведениями, а также пообщались с исполнителями. Артисты Московского драматического театра им. Сергея Есенина представили образы Лайзы Миннелли, Эллы Фицджеральд и других известных джазовых музыкантов.

В рамках мероприятия учащиеся смогли сделать памятные фотографии в тематических фотозонах, поучаствовать в квизах о джазе и научиться танцевать на мастер-классах по степу и чечетке. Кроме того, ребята могли стать участниками большого музыкального флешмоба.

В течение этого учебного года посетить мероприятия образовательного проекта «Джаз в московские школы» смогут более 6 тыс. детей. Концерты будут проходить в школах каждый понедельник после уроков.